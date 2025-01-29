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أمير قطر يزور سوريا اليوم

الخميس 30 يناير 2025 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يزور سوريا اليوم



الدوحة / سما /

ذكرت قناة الجزيرة القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيزور دمشق اليوم الخميس، وذلك بالتزامن مع شروع الحكومة الانتقالية الجديدة في عملية انتقال سياسي بعد الإطاحة ببشار الأسد.

ولم ترد وزارة الخارجية القطرية بعد على طلب التعليق. كان مسؤول أميركي ودبلوماسي كبير قد قالا في وقت سابق من يناير (كانون الثاني) إن قطر تخطط للمساعدة في تمويل زيادة كبيرة في أجور القطاع العام في سوريا تعهدت بها الحكومة الجديدة.

وقال المسؤول والدبلوماسي إن قطر، التي دعمت الانتفاضة المسلحة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ فترة طويلة، كانت تضغط على واشنطن لإصدار إعفاء من العقوبات يسمح لها بتوفير التمويل من خلال القنوات الرسمية.

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