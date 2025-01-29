محافظ شمال سيناء: معبر رفح سيفتتح خلال أيام بوجود أوروبي فلسطيني

العريش/وكالات/

قال محافظ شمال سيناء المصرية خالد مجاور، الأربعاء، إن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة سيفتتح خلال أيام وسط وجود أوروبي فلسطيني.

وأوضح مجاور في تصريحات لوكالة الأناضول، أنه تفقد "الجانب المصري من معبر رفح الذي يقع في نطاق محافظة شمال سيناء الحدودية، وهو جاهز 100 بالمئة منذ مدة، وليس هناك مشكلة".

وأضاف أن "المشكلة في الجانب الفلسطيني، مع وجود تلف جراء العمليات الإسرائيلية ويجري إصلاحها.. المعبر سيفتتح من الجانبين بعد الإصلاح خلال أيام، بتواجد أوروبي فلسطيني".

وأكد أهمية التزام حركة حماس وإسرائيل، بشروط تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، لاستمرار تقديم المساعدات.