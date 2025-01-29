شاهد..اصطدام طائرة ركاب بمروحية عسكرية وتحطمها قرب مطار في واشنطن

واشنطن / وكالات /

تحطمت طائرة ركاب آتية من كانساس في نهر بوتوماك بواشنطن بعد اصطدامها جوا بمروحية عسكرية قرب مطار ريغان الوطني، وفق ما أفاد مسؤولون الأربعاء.

وذكرت شبكة (سي.بي.إس نيوز) الإخبارية الأمريكية نقلا عن مسؤول بالشرطة أن فرق الإنقاذ انتشلت 18 جثة على الأقل من نهر بوتوماك بالقرب من مطار ريغان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة “فوكس نيوز” إنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحادث و”يبدو أن مروحية عسكرية اصطدمت بطائرة ركاب للرحلات الداخلية”.

بدورها، قالت الخطوط الجوية الأمريكية إن 60 راكبا و4 من أفراد الطاقم كانوا على متن طائرة الركاب التي اصطدمت بالمروحية.

ووصف الرئيس الأمريكي الحادث بـ”المروع” مضيفا: “رحم الله أرواحهم”، في إشارة لسقوط ضحايا جراء الحادث.

وأعلنت هيئة الطيران الاتحادية في بيان مقتضب، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة “بي إس إيه إيرلاينز” اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.

وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس، مشيرة إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث.

من جهته، أعلن مطار ريغان عبر منصاته الإعلامية أن جميع عمليات الإقلاع والهبوط تم تعليقها مؤقتا.

وأضافت الشرطة أن قوارب إطفاء انضمت للمشاركة في عملية الإغاثة في النهر.