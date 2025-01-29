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نقل جثمان شاب أردني إلى بلاده قتلته إسرائيل في جنين

الخميس 30 يناير 2025 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل جثمان شاب أردني إلى بلاده قتلته إسرائيل في جنين



جنين/سما/

سمحت سلطات الاحتلال، مساء الأربعاء، بنقل جثمان شاب أردني إلى بلاده، بعد أن قتلته مع بدء عدوانها العسكري الواسع بمدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية المحتلة في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت الهيئة العام للشؤون المدنية الفلسطينية،  إنه “بعد المتابعة من قبل الهيئة وطواقمها في مدينة جنين، جثمان الشهيد خلف أحمد الجمحاوي (27 عاما) يصل الأراضي الأردنية مساء اليوم، ليوارى جثمانه الطاهر الثرى هناك حسب ترتيبات عائلته وذويه”.

وذكرت الهيئة في بيان أن الجمحاوي “استشهد برصاص الاحتلال أثناء زيارته لمخيم جنين بتاريخ 21 يناير 2025”.

وحتى اللحظة، لم يصدر عن السلطات الأردنية تعليق على البيان الفلسطيني.

وأقر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بقتل 18 فلسطينيا واعتقال 80 خلال عدوانه الحالي على محافظتي جنين وطولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي حينه، قالت مصادر محلية إن الجمحاوي “من مدينة إربد واستشهد برصاص الاحتلال في مدينة جنين حيث كان في زيارة عائلية إلى أقاربه”.

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