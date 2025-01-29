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الاحتلال يفجر منازل ومخزنا في مخيم طولكرم

الخميس 30 يناير 2025 12:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يفجر منازل ومخزنا في مخيم طولكرم



طولكرم/سما/

- فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، منازل ومخزنا في مخيم طولكرم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال فجرت مخزنا يقع في الطابق الأرضي لمبنى سكني في حارة الوكالة وسط المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، ما لبثت أن امتدت إلى محل لبيع اسطوانات غاز الطهي تحيط به عدة منازل مأهولة، مسببة انفجارات داخله، وسط مناشدات من الأهالي لإنقاذهم.

وأضاف شهود العيان أن قوات الاحتلال منعت مركبات الدفاع المدني من دخول المخيم لإخماد النيران، وإنقاذ الأطفال والنساء.

ووجه محافظ طولكرم عبد الله كميل نداء للمجتمع الدولي للتحرك العاجل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في مخيم طولكرم، الذي طال كل شيء في المدينة والمخيم.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب كل لحظة جريمة جديدة، آخرها تفجير محل لبيع اسطوانات الغاز في المخيم، إذ امتد الحريق إلى المنازل المجاورة التي تؤوي أطفالا ونساء، وقد منع فرق الإطفاء من التدخل لإنقاذ الأهالي.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مخيم طولكرم لليوم الثالث، وتنشر دورياتها الراجلة والمحمولة في حاراته، وتداهم المنازل والمحلات التجارية وتعيث دمارا وتخريبا فيها، وتجبر المواطنين على مغادرة منازلهم.

كما ألحقت جرافات الاحتلال دمارا كبيرا في البنية التحتية في المخيم من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي واتصالات، ما أدى إلى عزله عن العالم الخارجي.

ويناشد أهالي المخيم لإنقاذهم، خاصة كبار السن والمرضى والأطفال والنساء، وتوفير متطلباتهم الأساسية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشونه جراء عدوان الاحتلال المتواصل.

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