الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من تصاعد انتهاكات الاحتلال في الضفة

القدس المحتلة/سما/

أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، خاصة استمرار اقتحام مدينتي جنين وطولكرم.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، اليوم الأربعاء، "إن الازدياد في أعداد البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والإغلاقات في الضفة الغربية، يعطل بشكل كبير الحياة اليومية للفلسطينيين، ويحد من وصولهم إلى الخدمات الأساسية، هذه الإجراءات تقوض الاستقرار ويجب إزالتها".

واعتبر أن "التوسع الاستعماري المستمر منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وارتفاع وتيرة الهجمات العنيفة من قبل المستعمرين أمر مقلق للغاية"، معتبرا أن المستعمرات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام تحقيق السلام.

وأكد أنه يجب على إسرائيل وقف توسيع المستعمرات وشرعنتها، ومنع عنف المستعمرين، وعمليات الإخلاء والتهجير القسري، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.