مبعوث ترامب يجري زيارة قصيرة إلى غزة.. ويلتقي نتنياهو في القدس

أجرى ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، زيارة قصيرة اليوم الأربعاء إلى قطاع غزة.

ووصل ويتكوف إلى إسرائيل بطائرته الخاصة في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء قادما من السعودية، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها إعلام إسرائيلي، اليوم، موكبا من السيارات السوداء رباعية الدفع المملوكة للسفارة الأمريكية.

وأفاد الإعلام العبري بأن ويتكوف زار ممرات فيلادلفا ونتساريم برفقة الوزير الإسرائيلي رون ديرمر.

ولم يتم الإعلان مسبقا عن توجه ويتكوف إلى غزة ولكن هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه أنهى زيارته قبل لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وهذه أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى قطاع غزة منذ نحو 15 عاما.

وفي وقت لاحق الأربعاء، التقى ويتكوف نتنياهو في القدس المحتلة. وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن “نتنياهو يلتقي حاليا في مكتبه المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف”.

ومنذ ما قبل فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006 ولاحقا سيطرتها على القطاع عام 2007، لم يزر أي مسؤول أمريكي قطاع غزة.

وكان ويتكوف قد تلقى إشادات لجهوده في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير بعد أشهر من المحادثات غير المثمرة.

ويعتبر فتح ممر نتساريم أمام عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال غزة بمثابة أحد أبرز نقاط الاتفاق.

ورجحت هيئة البث الإسرائيلية أن يكون الشروع في المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار النقطة الأساسية على جدول أعمال ويتكوف مع نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وبموجب الاتفاق، تبدأ المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس حول تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق بحد أقصى يوم الثلاثاء.

وكان ويتكوف قال في مقابلة مع شبكة “فوكس” نيوز الأمريكية، الأسبوع الماضي، إنه يعتزم زيارة ممر نتساريم في وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر.

وكانت إسرائيل انسحبت من الجزء الأكبر من ممر نتساريم، الذي أقامته في بداية الحرب لعزل شمال قطاع غزة عن باقي القطاع، ما مكن عدة مئات آلاف من النازحين الفلسطينيين من العودة إلى شمال قطاع غزة بدءا من يوم الاثنين وللمرة الأولى منذ بداية الحرب.