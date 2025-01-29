بينهم 32 محكوما بالمؤبد.. الاحتلال يستعد للإفراج عن 110 أسرى الخميس

رام الله/سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة “حماس”، الأربعاء، أنه من المقرر أن تفرج إسرائيل غدا الخميس عن 110 أسرى فلسطينيين بينهم محكومين بالمؤبد وأحكام عليا و30 طفلا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى مع تل أبيب.

سيتم الإفراج غدا الخميس وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عن 32 أسيراً فلسطينياً محكوماً بالسجن المؤبد، و48 أسيراً من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال

وقال المكتب في بيان: “سيتم الإفراج غدا وفي إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل عن 32 أسيراً محكومين بالمؤبد، و48 أسيرا من الأحكام العليا، و30 أسيراً من الأطفال”.

ومقابل الأسرى الفلسطينيين، نشرت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأربعاء، أسماء 3 أسرى إسرائيليين لديها، سيتم الإفراج عنهم غدا الخميس.

وقال متحدث “كتائب القسام” أبو عبيدة، في بيان عبر منصة تلغرام: “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، قررت كتائب القسام الإفراج الخميس عن الأسرى الصهاينة: أربال يهود، وآجام بيرغر، وجادي موشي موزسس”.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل، حيث كانت قد أفرجت في الأيام الماضية عن 200 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية، بالإضافة إلى 90 أسيرا من الأطفال والنساء.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق المكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما، تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين يُقدر بين 1700 و2000.

وفي وقت سابق قال مصدر في الحركة “سلمنا الوسطاء قائمة الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم يوم غد الخميس”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه سيجري إطلاق سراح كل من “أربل يهود (29 عاما)، وآجام بيرجر (19 عاما)، وجادي موزيس (80 عاما)”.

ونوه المصدر إلى أنه مقابل المجندة آجام بيرجر ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة والمتهمين بقتل إسرائيليين بالإضافة إلى 20 أسيرا آخرين محكومين بمدد مختلفة.

فيما ستعمل إسرائيل على تحرير 30 قاصرا فلسطينية وامرأة من السجون الإسرائيلية مقابل إطلاق سراح أربيل يهود.

أما جادي موزيس فسيتم إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 27 أسيرا يقضون أحكاما بمدد مختلفة وثلاثة آخرين محكومين بالمؤبد مقابل إطلاق سراحه، بحسب المصدر الفلسطيني المطلع على عملية التفاوض غير المباشرة بين إسرائيل وحماس.

من جانبه، صرح مصدر سياسي إسرائيلي للقناة الـ 13 الناطقة باللغة العبرية بأن “القائمة التي قدمتها حماس مقبولة بالنسبة لنا”، فيما أشارت القناة إلى أنه “قد يتم غدا إطلاق سراح خمسة أسرى تايلانديين إضافيين”.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تسلم قائمة بأسماء المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة “حماس” في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح البيان أن ثمانية محتجزين، بينهم ثلاثة إسرائيليين وخمسة تايلانديين، سيتم إطلاق سراحهم من غزة الخميس.

وبحسب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن المرحلة الأولى تستمر لمدة 42 يوما، يتم خلالها التفاوض على مرحلتين إضافيتين، وذلك بوساطة مصرية وقطرية، وبدعم من الولايات المتحدة.