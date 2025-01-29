حماس توجه رسالة للسيسي بعد حديثه عن تهجير الفلسطينيين

غزة/سما/

ثمنت حركة حماس موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيده على ثبات موقف القاهرة بشأن القضية وضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع.



وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تقدر عاليا الموقف العروبي الذي عبر عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برفض أي أفكار أو خطوات لتهجير أهلنا في قطاع غزة أو نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة.

وتابع: "ونثمن تجديد الرئيس السيسي وقوف مصر الدائم إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفض تكرار الظلم التاريخي الواقع عليها".



وكان السيسي، قد أكد في كلمة اليوم، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس المصري، أن هذا "موقف أمة" ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها.