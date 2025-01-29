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شهيد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف مسيرة وسط جنين

الأربعاء 29 يناير 2025 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد متأثرا بجروح أصيب بها في قصف مسيرة وسط جنين



جنين/سما/

تمكنت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح اليوم الأربعاء، من نقل جثمان شهيد من على سطح بناية في مدينة جنين.

وأوضحت مصادر محلية، أن الشاب عمر أبو الهيجاء (25 عاما) استشهد بعد إصابته ليلة أمس الثلاثاء، إثر قصف مسيرة على منطقة دوار السينما وسط المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى الشاب المصاب ونقله، وعُثر عليه صباح اليوم شهيداً وجرى نقله إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال عرقلة عمل طواقم الإسعاف في مدينة جنين، إذ احتجزت ليلة أمس مركبات إسعاف في المنطقة الصناعية، ومنطقة شارع البريد، والدوار الرئيسي، كما تشدد دخولها وخروجها إلى مستشفى جنين الحكومي، وتدقق في هويات المسعفين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم التاسع على التوالي، مخلّفا 17 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية، فيما تتواصل عمليات الحرق والنسف والتجريف لمنازل المواطنين وممتلكاتهم في حارات المخيم وداخل أحيائه.

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