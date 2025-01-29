"بوليفيا": مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية

لاباز/سما/

جدد دولة بوليفيا المتعددة القوميات تأكيد تضامنها ودعمها للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإدانتها لأي محاولة لترحيله القسري.

وقالت وزارة الخارجية البوليفية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مقترح الترحيل القسري للشعب الفلسطيني من أرضه وحرمانه من هويته الوطنية وحقوقه الأساسية يشكل انتهاكا فاضحا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة، وتعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، معتبرة هذه الأفعال جزءا من استراتيجية ممنهجة لاقتلاع الشعب الفلسطيني من وطنه وتقوية لسلطات الاحتلال، وأنها تغلق الأبواب أمام أي حل سلمي.

وأضافت الخارجية، إن حكومة بوليفيا تدعم الشعب الفلسطيني في مقاومته لبقائه على تراب وطنه مدافعا عن حقوقه المشروعة.

وأكدت بوليفيا التزامها واعترافها المطلق بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وستستمر بدعم نضال الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره والعيش بسلام وكرامة.