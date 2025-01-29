  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد "الأونروا"

الأربعاء 29 يناير 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" تحذر من خطورة إجراءات الاحتلال ضد "الأونروا"



جدة/سما/

 حذرت منظمة التعاون الإسلامي، من خطورة أي إجراءات قد يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في إطار تنفيذ قوانين باطلة أقرها الكنيست الإسرائيلي تمنع الوكالة من ممارسة أنشطتها في القدس المحتلة وسحب الامتيازات والتسهيلات التي تتمتع بها، وتحظر إجراء أي اتصال رسمي بها، ما يهدد بإعاقة نشاطاتها في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة.

واعتبرت في بيان، اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي في إطار محاولات الاحتلال الإسرائيلي تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشددة على الدور الحيوي لوكالة الأونروا الذي يمثل أولوية قصوى من الناحية الإنسانية والإغاثية، ويشكل شاهداً على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وعنصر استقرار في المنطقة.

وأكدت أنه لا بديل للأونروا، وأن هذه القوانين والإجراءات الإسرائيلية باطلة وأن استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت الوكالة وموظفيها وآلاف النازحين في مدارسها، لن يغير من الوضع القانوني لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وللأونروا بموجب التفويض الدولي الممنوح لها وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجددت المنظمة دعوتها المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته في إنهاء الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة، والمساءلة عن انتهاكاته وجرائمه المتواصلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة بموجب القرار 194 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة ترامب للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والتطبيع مع السعودية..

إعلام إسرائيلي يكشف عن وعد "حماس" لأسرتي البرغوثي وسعدات

هآرتس: “غزة.. أرض الفرص”.. السيسي وأنقرة بانتظار “الضوء الأخضر”.. ما المقابل؟

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

تقديرات اسرائيلية : ترامب سيمنع عودة القتال في غزة ..

شولتس يعلق على مقترح ترامب لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

مقتل مستوطن برصاص الجيش الإسرائيلي عند محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

GieY3ypbYAA6LmI

مبعوث ترامب يجري زيارة قصيرة إلى غزة.. ويلتقي نتنياهو في القدس

حماس توجه رسالة للسيسي بعد حديثه عن تهجير الفلسطينيين

thumbs_b_c_a3d76671b3f25e961ec01efa3add287d

مصادقة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض بالضفة

ترامب يتوعد الطلاب المشاركين بالاحتجاجات الطلابية نصرة لفلسطين بالترحيل

photo_2025-01-29_17-09-32

الاحتلال يتسلم قائمة بأسرى في غزة سيطلق سراحهم غداً.. أبو عبيدة يكشف الأسماء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية