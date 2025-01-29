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الخارجية تحذر من خطورة السماح للمستعمرين بشراء أراضي بالضفة

الأربعاء 29 يناير 2025 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تحذر من خطورة السماح للمستعمرين بشراء أراضي بالضفة



رام الله/سما/

 حذرت وزارة الخارجية والمغتربين، من خطورة مصادقة "الكنيست" الإسرائيلية على مشروع قانون، يسمح للمستعمرين بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الأربعاء، أن الخطوة تعميق لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيق لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الإبادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وقالت الوزارة إنها تواصل حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، لفضح تلك الانتهاكات المتعددة والمتواصلة، محملة المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.

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