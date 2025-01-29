الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مسافر يطا جنوب الخليل

الخليل/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة "الطوبة" في مسافر يطا، واعتقلت كلا من: الناشط علي رشاد عوض، وحمزة أبو جندية، وإسماعيل علي عوض، وإبراهيم ناصر عوض، وخليل إبراهيم عوض، بعد أن حاولوا التصدي لمستعمرين قاموا بأعمال استفزازية، وأطلقوا مواشيهم في محيط منازل الأهالي، وفي محاصيلهم الزراعية.

كما اعتقلت المواطن أشرف العمور أثناء رعي أغنامه بالقرب من مسكنه في خربة الركيز.

وفي سياق متصل، أطلق مستعمرون أغنامهم ومواشيهم في حقول الأهالي ومزروعاتهم، بالقرب من "مغاير العبيد وخربة الركيز"، وأتلفوا عددا من الأشجار ومحاصيل القمح والشعير، تعود لعائلتي مخامرة والعمور.