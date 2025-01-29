  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مسافر يطا جنوب الخليل

الأربعاء 29 يناير 2025 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 6 مواطنين من مسافر يطا جنوب الخليل



الخليل/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ستة مواطنين من مسافر يطا جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة "الطوبة" في مسافر يطا، واعتقلت كلا من: الناشط علي رشاد عوض، وحمزة أبو جندية، وإسماعيل علي عوض، وإبراهيم ناصر عوض، وخليل إبراهيم عوض، بعد أن حاولوا التصدي لمستعمرين قاموا بأعمال استفزازية، وأطلقوا مواشيهم في محيط منازل الأهالي، وفي محاصيلهم الزراعية.

كما اعتقلت المواطن أشرف العمور أثناء رعي أغنامه بالقرب من مسكنه في خربة الركيز.

وفي سياق متصل، أطلق مستعمرون أغنامهم ومواشيهم في حقول الأهالي ومزروعاتهم، بالقرب من "مغاير العبيد وخربة الركيز"، وأتلفوا عددا من الأشجار ومحاصيل القمح والشعير، تعود لعائلتي مخامرة والعمور.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة ترامب للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والتطبيع مع السعودية..

إعلام إسرائيلي يكشف عن وعد "حماس" لأسرتي البرغوثي وسعدات

هآرتس: “غزة.. أرض الفرص”.. السيسي وأنقرة بانتظار “الضوء الأخضر”.. ما المقابل؟

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

تقديرات اسرائيلية : ترامب سيمنع عودة القتال في غزة ..

شولتس يعلق على مقترح ترامب لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

مقتل مستوطن برصاص الجيش الإسرائيلي عند محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة

الأخبار الرئيسية

GieY3ypbYAA6LmI

مبعوث ترامب يجري زيارة قصيرة إلى غزة.. ويلتقي نتنياهو في القدس

حماس توجه رسالة للسيسي بعد حديثه عن تهجير الفلسطينيين

thumbs_b_c_a3d76671b3f25e961ec01efa3add287d

مصادقة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض بالضفة

ترامب يتوعد الطلاب المشاركين بالاحتجاجات الطلابية نصرة لفلسطين بالترحيل

photo_2025-01-29_17-09-32

الاحتلال يتسلم قائمة بأسرى في غزة سيطلق سراحهم غداً.. أبو عبيدة يكشف الأسماء

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية