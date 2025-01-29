"الفاو": الحرب الإسرائيلية على غزة تدمر 75% من الزراعة ومياه الري

روما/سما/

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إن 75% من الحقول بقطاع غزة التي كانت تُستخدم في السابق لزراعة المحاصيل وبساتين أشجار الزيتون، تضررت أو دُمرت بسبب الحرب الإسرائيلية.

وأوضحت "الفاو" في تقييمها، أن أكثر من ثلثي الآبار الزراعية لم تعد تعمل، ما أدى إلى شحّ مياه الري، في حين وصلت خسائر الثروة الحيوانية إلى 96%، وتوقف إنتاج الحليب تقريبا، ولم يبقَ على قيد الحياة سوى 1% من الدواجن، فيما يوشك قطاع صيد الأسماك على الانهيار، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.

وأضافت، أن وقف إطلاق النار في غزة يوفر فرصة حاسمة لمعالجة أزمة الغذاء الكارثية، من خلال تسليم المساعدات الطارئة وبدء جهود التعافي المبكر، إذ يحتاج أكثر من مليوني شخص إلى المساعدة بشكل عاجل بسبب انهيار الإنتاج الزراعي.

من ناحيته، قال مدير برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أنطوان رينارد، إن البرنامج يفعل كل ما يلزم للوصول إلى النازحين في غزة العائدين إلى ديارهم، مضيفا أن برنامج الأغذية العالمي تمكن من تشغيل 13 مخبزا في جنوب القطاع، وإعداد وجبات ساخنة، وتسليم وجبات جاهزة للأكل للأسر في الملاجئ.