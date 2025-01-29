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الأمم المتحدة: أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين

الأربعاء 29 يناير 2025 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة: أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين



غزة/سما/

 قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة "أوتشا"، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء.

وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الآخر من الأطفال.

واستند مكتب "أوتشا" إلى أرقام مجموعة عمل تضم منظمات عدة أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وقال المكتب، "إن نساءً حوامل أو مرضعات ومسنين وأشخاصا ذوي إعاقة ومصابين بأمراض مزمنة أو محتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، أو قاصرين غير مصحوبين بذويهم هم من ضمن فئات ضعيفة رئيسية من النازحين الذين قاموا بهذه الرحلة الصعبة سيرا على الأقدام".

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