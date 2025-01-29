الغارديان: ترامب يواصل إهانة الفلسطينيين ويعتبرهم عقبة أمام طموحاته العقارية

لندن/سما/

نشرت صحيفة “الغارديان” افتتاحية انتقدت فيها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مستقبل غزة، قائلة إنه يهدد حتى الآمال الهشة التي لديهم الآن.

وقالت إن الفلسطينيين يعودون إلى شمال غزة بالآلاف، ولكن الرئيس الأمريكي راغب بـ”تنظيف” غزة من سكانها. ومع أن مقترحاته غير عملية، إلا أنها مثيرة للقلق والخوف.

وقالت “الغارديان” إن الفلسطينيين يعودون إلى ديارهم في شمال غزة، على الرغم من أن القليل من منازلهم لا يزال قائماً على حاله، فقد دُمّرت مستشفياتهم ومدارسهم والبنى الأساسية الأخرى.

وبالنسبة للبعض، هناك لقاءات حزينة، فيما يبحث آخرون عن جثث أحبائهم، إنهم يبحثون عن الأمل، وسط أنقاض حياتهم السابقة.

ومع ذلك، تلوح في الأفق تهديدات جديدة، فإسرائيل والأمم المتحدة في مواجهة بشأن مستقبل أونروا، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين. من المقرر أن يدخل قانون إسرائيلي ينهي كل التعاون مع الوكالة حيز التنفيذ يوم الخميس، وفي الوقت الذي بدأ فيه تدفق المساعدات التي يحتاجها القطاع بشدة، ويقول خبراء الإغاثة الإنسانية إن أي كيان آخر لا يمتلك القدرة على توفير الدعم الطويل الأجل اللازم لسكانه مثل تجربة أونروا.

أما الموضوع الثاني، فيتعلق باستمرار وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى. فالانتقال إلى المرحلة الثانية، والتي من المفترض أن تنسحب فيها إسرائيل بالكامل من القطاع، وأن تنزع “حماس” سلاحها، سيكون أكثر صعوبة.

وفي الوقت نفسه، هناك مخاوف بشأن الهجوم الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية المحتلة، والذي وصفه المسؤولون الإسرائيليون بأنه تحوّلٌ جديد في أهداف الحرب.

وفي لبنان، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على 26 شخصًا احتجّوا على استمرار وجودها، وقد تم تمديد الموعد النهائي لانسحابها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار حتى 18 شباط/فبراير.

وترى الصحيفة أن التهديد الجديد يتلخص في اقتراح ترامب، نهاية هذا الأسبوع، بأنه يرغب في “تطهير كل هذا الأمر”، من خلال ترحيل مليون ونصف المليون فلسطيني من غزة مؤقتًا أو لفترة طويلة، ربما إلى الأردن أو مصر. ونظرًا لتاريخهم من النزوح القسري، فليس لدى الفلسطينيين أي سبب للاعتقاد بأنهم سيعودون أبدًا. ويبدو هذا وكأنه نكبة أخرى.

ففي يوم الإثنين، طرح الرئيس الأمريكي الفكرة مرة أخرى، وقيل إن إندونيسيا كانت وجهة بديلة: وهذا أكثر من مجرد فكرة عابرة. فقد أبدى الرئيس قلقه على الفلسطينيين، قائلًا إنهم قد يعيشون في مكان أكثر أمانًا و”راحة”. وقد أوضحوا رعبهم بوضوح. ولا يمكن تغليف الهدايا، كما تقول الصحيفة، من خلال الطرد القسري وحقيقة أنه سيكون جريمة حرب.

وأضافت الصحيفة أن هذه التعليقات البغيضة هي بمثابة موسيقى في آذان أقصى اليمين الإسرائيلي. وربما تكون مقصودة في المقام الأول لمساعدة بنيامين نتنياهو على إبقاء شركائه في الائتلاف.

فقد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي من المقرر أن يلتقي بترامب في الأسبوع المقبل، خطط “اليوم التالي” في غزة، ويرجع هذا إلى حد كبير إلى سعيه إلى تأجيل مثل هذا اليوم.

وسوف يكون طرد الفلسطينيين من الشمال أكثر صعوبة الآن بعد عودة مئات الآلاف. ولا تريد مصر والأردن استقبالهم لأسباب سياسية وأمنية. وقد أوضح لاعبون أقوياء آخرون معارضتهم، ولا يزال ترامب يأمل في تطبيع العلاقات السعودية الإسرائيلية في إطار صفقة إقليمية أوسع نطاقاً. ومع ذلك، قد تأمل إدارته أن يؤدي الضغط الكافي على المساعدات إلى تحول أصغر حجماً داخل المنطقة، أو ربما تحول أكبر حجماً في مكان آخر.

وقالت الصحيفة إن مقترحات ترامب لن تحتاج لأن تكون عملية حتى لا تتسبب بالأضرار، فهي تدعم اليمين المتطرف في إسرائيل الذي يشعر بالجرأة بعدما رفعت العقوبات عن قادة المستوطنين ومنظماتهم، والتي فرضتها إدارة بايدن في العام الماضي.

كما يزيد من إهانة الفلسطينيين، فالسبب، على ما يبدو، أن ترامب يرى فيهم عقبة أمام تطوير العقارات، وصفقته الكبرى التي ناقشها منذ فترة طويلة. ولا ينظر إليهم بالضرورة كبشر لهم الحق في إبداء رأيهم في حياتهم ومصيرهم.

وغالبًا بدا التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين نظريًا إلى حد كبير. لكنه لا يزال مهمًا، ولا يزال الفلسطينيون بحاجة إلى مستقبل طويل الأجل في دولة خاصة بهم.