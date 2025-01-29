صحيفة إسرائيلية: مصر والأردن حذرتا ترامب بهذه الطريقة بسبب خطة التهجير

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن مصر والأردن حذرتا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مواصلة العمل على خطته الهادفة إلى تهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى البلدين.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر، قولها إن "مصر والأردن نقلتا رسالة إلى الأشخاص المقربين من ترامب، مفادها أنه إذا واصل خطته، فقد يضر ذلك بجهود التطبيع".

وأضافت المصادر أنها "تخشى أن تؤثر هذه الخطوة على استقرار البلدين".

وتأتي هذه الرسالة بالتزامن مع زيارة يقوم بها مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يلتقي خلالها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.



ويأتي هذا الإعلان بعد تصريح ترامب يوم الاثنين بأنه يخطط للتحدث مع نتنياهو، الذي سيسافر إلى واشنطن للقاء معه.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية إن الاجتماع سيعقد "قريبا جدا".

ومن المقرر أن يناقش ويتكوف، مع نتنياهو المرحلة التالية من الاتفاق، والتي ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الـ64 المتبقين.

يشار إلى أن الأردن ومصر رفضتا بشكل قطعي الخطوات التي دعا إليها ترامب حول تهجير الفلسطينيين، واعتبرتا أن ذلك أمر مرفوض ويمس سيادة البلدين.