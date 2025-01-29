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الملك عبدالله الثاني: تثبيت الفلسطينيين بأرضهم ونيل حقوقهم المشروعة موقف أردني ثابت لا يتزعزع

الأربعاء 29 يناير 2025 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله الثاني: تثبيت الفلسطينيين بأرضهم ونيل حقوقهم المشروعة موقف أردني ثابت لا يتزعزع



عمان/سما/

أكد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، موقف بلاده الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين في أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة، وفقا لحل الدولتين.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستدامته، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد استمرار الجهود الأردنية الإغاثية بكل السبل الممكنة، كما حذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وجاءت تعليقات الملك عبدالله، خلال لقاءاته في بروكسل اليوم الأربعاء، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

ووقع الأردن والاتحاد الأوروبي اليوم، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

ويوم الأحد، عقب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتهجير سكان غزة إلى الأردن، قائلا إن حل القضية الفلسطينية هو حل فلسطيني، مؤكدا أن رفض عمان للتهجير ثابت لا يتغير.

وقال الصفدي: “المملكة الأردنية للأردنيين ودولة فلسطين للفلسطينيين”.

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