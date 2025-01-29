السيسي يرد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين (فيديو)

وقال السيسي في تعليق خلال مؤتمر بعد قمة مع نظيره الكيني في القاهرة، اليوم الأربعاء، إن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري".

وأوضح أن هذه الثوابت تتمثل في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها".

وقال تعليقا على "ما يتردد بشأن موضوع تهجير الفلسطينينن"، إنه "يطمئن الشعب المصري أنه لا يمكن أبدا التساهل أو السماح بالمساس بالأمن القومي المصري"، منوها إلى أنه عازم على العمل مع الرئيس ترامب، "وهو يرغب في تحقيق السلام القائم على حل الدولتين".

وأضاف: "خلال قرابة 15 شهرا أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو عبارة عن نتائج لسنوات طويلة جدا لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وبالتالي يحدث كل عدة سنوات ما رأيناه في قطاع غزة".

وأكد أن "الحل إذا لهذه القضية هو حل الدولتين وإيجاد دولة فلسطينية وهذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي فقط".

وأكد أن "الرأي العام العالمي يرى أن هناك ظلم تاريخي وقع على الشعب الفلسطيني خلال الـ70 عاما الماضية، ويرى أن الحل لهذه الأزمة ليس إخراج الشعب الفلسطيني من مكانه ولكن حل الدلوتين يعيش فيها الإسرائيليين والفلسطينيين جنبا إلى جنب".

وعلق على عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة، قائلا إنه "بعد ما رأيناه من عودة الفلسطينيين بعد تهجير استمر أكثر من 14 شهرا يعني أن هؤلاء العائدين يعودون إلى ركام تم تحطيمه"، مشيرا إلى تنبيه مصر منذ بداية الحرب "أن ما يحدث هو محاولة لجعل الحياة مستحيلة في غزة وحتى يتم تهجير الفلسطينيين".

وواصل ردا على تصريح ترامب: "ماذا أقول للرأي العام المصري لو تم تهجير الفلسطيننين إلى مصر؟ إذا حدث ذلك فيعني عدم استقرار الأمن القومي المصري أو العربي، ويجب أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف في هذا الأمر، سواء أنا بقيت في منصبي أو رحلت".

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لن يتكرر مرة أخرى"، مضيفا أنه "لو طلبت من المصريين تقبل هذا الأمر، سيخرج كله إلى الشارع ليقول لا تشارك في هذا الظلم"

واختتم حديثه قائلا: "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".