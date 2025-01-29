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مطالب في "إسرائيل" بمراقبة الجيش المصري

الأربعاء 29 يناير 2025 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطالب في "إسرائيل" بمراقبة الجيش المصري



القدس المحتلة/سما/

أطلق الإعلامي الإسرائيلي الشهير تسيفي يحزقيلي، المعلق في قناة i24NEWS الإخبارية، تحذيرا من الجيش المصري، موجها حديثه للقيادة الإسرائيلية بضرورة أخذ الحيطة والحذر من مصر.


وتعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهجير لسكان غزة، قدم تحذيرا يحزقيلي تحذيرا غير عادي وفق موقع " srugim" الإخباري الإسرائيلي حيث طالب تل أبيب بمراقبة الجيش المصري قائلا: "راقبوا الجيش المصري".

وفي مقابلة مع إذاعة 103FM، قال يحزقيلي: "هذا هو مفهوم العمل، هذا حدث استراتيجي، وهو نوع من الانفجار الفكري لجميع صيغ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عام 1948 أو حتى قبل ذلك، فهذه فكرة تمنحنا القدرة على التفكير بشكل أكثر عمقا وواقعية.

وأضاف: "أريد أن أرد على ما يحدث الآن في قطاع غزة، وربما تكون هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها رئيس هذا الأمر بشكل علني ما هو مطلوب في الشرق الأوسط: (أيها الأصدقاء، لا يمكنكم العودة إلى غزة لأنه مكان رهيب للعيش فيه وإذا كنت تريد حياة سلمية، فسوف نخرجك من هنا)"، مشيرا إلى أن قطاع غزة، 75٪ منهم لاجئون منذ عام 1948.

وأضاف المعلق الإسرائيلي: "هناك من يرغبون حقا في الهجرة، فقد قال لي أحد سكان غزة الذين أتواصل معهم: قطاع غزة هو لمن يريدون القتال، فهذا هو الحل الذي يمنحك فرصة للهجرة"

ويرى يحزقيلي أن غزة مشكلة صعبة للغاية قائلا: "أي كيان ينشأ في قطاع غزة سوف يطلق النار عليكم ويكرهكم ويربي جيلاً من الكارهين لإسرائيل، لكن هذا ليس همنا وحدنا، وهناك مسؤولية تقع على عاتقنا جميعًا وعلى عاتق الدول المجاورة أيضا".

وفي استمرار للمحادثة مع الإذاعة العبرية، طلب يحزقيلي النظر نحو الجنوب، وقدم تحذيرا غير عادي، حيث قال: " السيسي قال في أكثر من مناسبة إن الجيش المصري قوي ويمكنه أن يفعل ما فعله في يوم الغفران – حرب 1973 - مرة أخرى، ويمكن أن يحدث ذلك مرة أخرى، عليكم بمراقبة الجيش المصري".

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