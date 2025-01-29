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كاتس في جنين: "سنهزم الإرهاب الممول من إيران ونتأكد من عدم عودته"

الأربعاء 29 يناير 2025 06:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس في جنين: "سنهزم الإرهاب الممول من إيران ونتأكد من عدم عودته"



القدس المحتلة/سما/

توجه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء، إلى مخيم جنين شمال الضفة الغربية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية "السور الحديدي" لليوم التاسع على التوالي.

 وقال كاتس: "الهدف من العملية هو هزيمة البنية التحتية الإرهابية التي تم بناؤها في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بتمويل وتسليح إيران". وأضاف وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية أن "مخيم جنين للاجئين لن يعود إلى ما كان عليه مرة أخرى. بعد الانتهاء من العملية، سيبقى الجيش الإسرائيلي في المخيم للتأكد من عدم عودة الإرهاب".

وتواصل قوات الجيش الاسرائيلي عمليتها العسكرية في مدينة جنين ومخيمها وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الجيش الإسرائيلي أجبر عائلات في مخيم طولكرم على إخلاء منازلها بعد أن وسع عملياته في المنطقة فجر الثلاثاء وأبلغهم بعدم العودة إليها لمدة أسبوع".

وأضافت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي "استولت" على عدد من البنايات المطلة على حارتي الشهداء والحمام، و"حولتها لثكنات عسكرية بعد إخلائها من سكانها".


وقد خلفت العملية العسكرية 16 قتيلا وعشرات الإصابات. كما تم اعتقال العشرات وإجبار عائلات على الإخلاء القسري من جنين ومخيمها.

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