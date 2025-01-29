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أردوغان: "من سوريا إلى غزة.. التاريخ يكتب من جديد"

الأربعاء 29 يناير 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: "من سوريا إلى غزة.. التاريخ يكتب من جديد"



أنقرة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن تركيا تقود تحولا تاريخيا في المنطقة، مشيرا إلى "النجاحات الاستراتيجية" التي تحققها على المستويين الداخلي والخارجي.


وأضاف أردوغان خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة،: "النجمة اللامعة التي تسطع الآن بين إفريقيا وآسيا وأوروبا هي تركيا"، مشددا على أهمية موقع تركيا الجغرافي ودورها المحوري المتنامي في الساحة الدولية.

وتابع: "هدفنا دائما كان ولا يزال بناء جسور بين كل أبناء شعبنا، نحن نعمل على الأرض ولا نتكلم فقط". موضحا أن تركيا تسعى لتحقيق مستقبل مشترك بالتعاون مع الدول والشعوب الشقيقة.

وفيما يتعلق بمساعي بلاده للقضاء على الإرهاب، قال أردوغان: "سنحقق بلا شك هدف تركيا خالية من الإرهاب. عندما نستكمل مهمة القضاء على بلاء الإرهاب الذي نحارب منذ أربعين عاما، فإننا سوف نرتفع عاليا".
وأردف: "من سوريا إلى غزة، التاريخ يكتب الآن من جديد"، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بأي مؤامرات تهدف إلى زعزعة استقرارها، وستفشل جميع المكائد التي تستخدم المنظمات الإرهابية لتحقيق أهدافها.

وختم أردوغان حديثه بالتأكيد على أن الائتلاف الحاكم لحزبه سيقود البلاد لتصبح قطبا رئيسيا على الساحتين الإقليمية والدولية رغم التحديات الكبيرة.

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