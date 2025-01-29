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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,417 والإصابات إلى 111,571 منذ بدء العدوان

الأربعاء 29 يناير 2025 06:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,417 والإصابات إلى 111,571 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

 أعلنت مصادر طبية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,417، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,571، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 63 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، وهم موزعون على النحو التالي: شهيدان، واثنان آخران متأثرين بإصابتهما، و59 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 8 إصابات إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.

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