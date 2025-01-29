قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة وأماكن احتجازهم

غزة/سما/

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، اليوم الأربعاء، قائمة بأسماء 69 معتقلا من قطاع غزة، في سجون الاحتلال، ومعسكراته.

وأوضحا في بيان مشترك، أن هذه الردود تتضمن أماكن احتجازهم في سجون الاحتلال ومعسكراته، وجزء آخر لم نتلق بشأنهم معلومات، وستتم إعادة الفحص عن مصيرهم بعد مرور شهر على الرد الأخير المتمثل بحسب جيش الاحتلال في أنه لا معلومات بشأنهم.

وأشارا إلى أن المعطى الوحيد المتوفر عن عدد المعتقلين من غزة، هو ما اعترفت به إدارة السجون بداية شهر كانون الثاني/ يناير 2025، ويبلغ (1886) ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين) بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال المئات رهن جريمة الإخفاء القسري.

علما أن أعداد حالات الاعتقال من غزة تُقدر بالآلاف بعد حرب الإبادة، ولا يزال الاحتلال ينفذ جرائم تعذيب ممنهجة بحق معتقلي غزة، بمستوى -غير مسبوق- ما أدى إلى استشهاد العشرات منهم.

وذكرا في بيان مشترك، أنه تم الحصول على ردود بشأن أماكن احتجازهم، على النحو التالي:

أديب فهد إبراهيم أبو صفية/ معسكر عوفر

خليل نعمان سعيد شاهين / سديه تيمان

سائد حسين محمد أبو عميرة/ عسقلان

محمد حسين محمد أبو عميرة/ عسقلان

عبد الله ماجد خليل أبو درابي/ النقب

أحمد جمال محمد الخور/ النقب

سهيل محمد محمود أبو صبحة/ النقب

علاء الدين عبد الله عثامنة/ النقب

فادي وائل خليل العطار/ عوفر

عثمان نمر عثمان وادي/ النقب

محمد عدنان محمد أبو خضير/ سديه تيمان

عز الدين عليان خولي/ معسكر عوفر

محمد رياض جبر بسيوني/ معسكر عوفر

أيمن فارس أمين شحبير/ معسكر عوفر

صابر عطية سليم مدهون/ سديه تيمان

حسام ريان/ معسكر نفتالي

عدلي منذر عدلي قحمان/ سديه تيمان

سعيد سمير شبير/ سديه تيمان

محمد ماهر محمود مرعي/ سديه تيمان

ماجد رامي محمد فالوجي/ سديه تيمان

محمد تحسين عطا رجب/ معسكر نفتالي

محمد جمال نمر حصيني/ معسكر عوفر

محمود محمد محمود مفتي/ سديه تيمان

باسل زايد شكري عر/ سديه تيمان

عبد الله فؤاد شلح/ معسكر عوفر

محمد يوسف موسى منصور/ معسكر عوفر

إسلام بهاء الدين محمود أحمد/ عناتوت

بشير خضر حسن غبن/ عناتوت

حسام عبد الحميد مبحوح/ عناتوت

محمد عدنان محمد أبو خضير/ سديه تيمان

طارق زياد أبو سلمية/ النقب

علاء محمد أبو جلالة/ سجن نفحة

عليان عبد الله سليمان خولي/ النقب

أحمد ناصر شحدة مدهون/ سجن النقب

عزام خالد مطلق عيسى/ سجن نيتسان

محمد تيسير إبراهيم كحلوت/ النقب

عز الدين عليان خولي/ معسكر عوفر

محمد رياض جبر بسيوني/ معسكر عوفر

أيمن فارس أمين شحيبر/ معسكر عوفر

صابر عطية سليم المدهون/ سديه تيمان

حسام ريان/ معسكر نفتالي

عدلي منذر عدلي قحمان/ سديه تيمان

سعيد سمير شبير/ سديه تيمان

محمد ماهر محمود مرعي/ سديه تيمان

ماجد رامي محمد فالوجي / سديه تيمان

محمد تحسين عطا رجب /معسكر نفتال

محمد جمال نمر حصيني /معسكر عوفر

محمود محمد محمود مفتي / سديه تيمان

عبد الحق عمر رجب عثمان / معسكر عوفر

خالد نبيل جمال صبح / معسكر عوفر

محمود عبد الرحمن أشقر / معسكر عوفر

احمد ربحي محمد تلباني / سديه تيمان

محمود فايق ابو عمشة/ سديه تيمان

احمد محمد مصلاح خليل/ معسكر عوفر

حامد ابراهيم ابو سنيدة / سجن عوفر

وسيم محمد حسن ابو رجيلة /سجن النقب

محمد نعيم محمد سالم /النقب

خليل سامي عودة / سجن النقب

احمد ماجد محمد ابو ريدة / النقب

عبد العزيز ابو عودة/ النقب

ضياء ماهر تيسير متية/ سجن عوفر

بلال جمال محمد نوفل /عسقلان

محمد جمال نمر حصيني/ عوفر

معتصم وصيفي / النقب

احمد سعيد يوسف ابو شملة /النقب

احمد بركة/ سجن النقب

محمد عوض نمر عودة /سجن النقب

حازم ناهض رمضان ابو نحل / سجن عوفر

ماهر مصطفى محمود عكاشة / معسكر عوفر