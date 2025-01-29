دمشق تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة شرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا

أكدت الحكومة السورية اليوم الأربعاء، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة شرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي السورية.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة التقيا وفدا أمميا، برئاسة السفير جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة واللواء باتريك غوشات القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا.

من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة.

كما أبدت استعدادها لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من أجل سوريا أكثر أمنا.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيل داخل الأراضي السورية وتتركز على "منطقة حيازة" للجيش الإسرائيلي على بعد 15 كيلومترا داخل سوريا و"منطقة نفوذ" مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا.