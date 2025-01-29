  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

دمشق تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة شرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا

الأربعاء 29 يناير 2025 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
دمشق تؤكد استعدادها للتعاون مع الأمم المتحدة شرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا



دمشق/سما/

أكدت الحكومة السورية اليوم الأربعاء، استعدادها الكامل للتعاون مع الأمم المتحدة شرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا من الأراضي السورية.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة التقيا وفدا أمميا، برئاسة السفير جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات السلام في الأمم المتحدة واللواء باتريك غوشات القائم بأعمال رئيس البعثة وقائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتم خلال اللقاء التأكيد على أن سوريا مستعدة للتعاون الكامل مع الأمم المتحدة وتغطية مواقعها على الحدود، حسب تفويض عام 1974 بشرط انسحاب القوات الإسرائيلية فورا.

من جانبها، أكدت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك التزامها الكامل بحل هذه القضية وإعادة الاستقرار إلى الحدود والمنطقة.

كما أبدت استعدادها لتقديم الدعم في عمليات إزالة الألغام وضمان جودة الخدمات والتنسيق بين السلطات والمنظمات العاملة على إزالة المتفجرات ومخلفات الحرب من أجل سوريا أكثر أمنا.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيل داخل الأراضي السورية وتتركز على "منطقة حيازة" للجيش الإسرائيلي على بعد 15 كيلومترا داخل سوريا و"منطقة نفوذ" مع سيطرة استخباراتية على عمق 60 كيلومترا.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة ترامب للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والتطبيع مع السعودية..

إعلام إسرائيلي يكشف عن وعد "حماس" لأسرتي البرغوثي وسعدات

هآرتس: “غزة.. أرض الفرص”.. السيسي وأنقرة بانتظار “الضوء الأخضر”.. ما المقابل؟

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

تقديرات اسرائيلية : ترامب سيمنع عودة القتال في غزة ..

شولتس يعلق على مقترح ترامب لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

مفاوضات صعبة.. وفد من قادة حماس يلتقي مدير المخابرات المصرية

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_a3d76671b3f25e961ec01efa3add287d

مصادقة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض بالضفة

ترامب يتوعد الطلاب المشاركين بالاحتجاجات الطلابية نصرة لفلسطين بالترحيل

photo_2025-01-29_17-09-32

الاحتلال يتسلم قائمة بأسرى في غزة سيطلق سراحهم الخميس.. أبو عبيدة يكشف الأسماء

679a35f34236047dbf75d550

السيسي يرد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين (فيديو)

679a0a3b4c59b7562917ff8a

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية