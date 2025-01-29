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جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

الأربعاء 29 يناير 2025 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر



القدس المحتلة/سما/

قدم رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، عرضا للجنة الخارجية والدفاع في الكنيست خلال جلسة سرية جرت مساء أمس الثلاثاء في الكنيست، حول كيفية تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

 

وقال هاليفي إن إسرائيل تتابع عن كثب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وعندما سئل عن معبر رفح، أجاب: "سيتمكن سكان غزة من الخروج من معبر رفح إلى مصر، ولكن في اتجاه واحد فقط ولن يتمكنوا من العودة إلى غزة، وسيقوم جهاز الشاباك بمراقبة دقيقة بالكاميرات لكل من يخرج من معبر رفح إلى مصر".

وخلال النقاش السري، أشار هاليفي إلى أن "إيران مترددة وخائفة وتدرك أنها ليست محمية بعد الهجوم الإسرائيلي وبعد أن قامت إسرائيل بتدمير ذراعيها الرئيسيتين، حماس وحزب الله".

وأثار هاليفي وفق القناة السابعة الإسرائيلية ردود فعل أعضاء الكنيست عندما قال: "لمدة 40 عاما كنت أذهب إلى النوم نشيطا وجاهزا للحرب، باستثناء ليلة السادس من أكتوبر"، موضحا الاعتبارات التي منعته من تقديم استقالته بعد السابع من أكتوبر: "لم أستقيل في الثامن من أكتوبر لأن ذلك كان ليضر بمجهود الحرب وكان علي أن أقود الجيش".

وعندما سئل عن صفقة الأسرى، أجاب: "لا أعرف ما هو الثمن"، لكنه وعد: "سنحاول إبقاء السعر منخفضا وسنعرف كيف نرد"، مؤكدا أنه تم اتخاذ القرار الصحيح.

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عبر عن قلق مصر إزاء محاولات التهجير التي تستهدف الشعوب في دول الجوار.

وأشار عبد العاطي إلى الأوضاع السياسية والإنسانية المتردية في المنطقة، بما في ذلك النزاعات والأزمات السياسية والآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأكد أن هذه العوامل تسهم في تنامي موجات النزوح والهجرة، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات المهاجرين إلى مصر، التي تستضيف بالفعل أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ وأشخاص في أوضاع شبيهة باللجوء.

وأشار الوزير إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لاستيعاب الوافدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية. ومع ذلك، أكد أن هذه الجهود تشكل عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة والمجتمع المضيف، خاصة في ظل تواضع الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، والذي لا يتناسب مع حجم الأعباء التي تتحملها.

وجدد عبد العاطي موقف مصر الداعي إلى تكثيف الجهود الدولية لضمان تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بشكل عادل ومستدام. كما حث الأمم المتحدة على توفير الدعم اللازم لمساعدة مصر في تحمل أعباء استضافة الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين، ودعم جهودها في إدارة ملف الهجرة بشكل فعال.

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