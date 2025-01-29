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ضغوط أمريكية على مصر لتعيين سفير في تل أبيب

الأربعاء 29 يناير 2025 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضغوط أمريكية على مصر لتعيين سفير في تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن ضغوط شديدة تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية على مصر لتعيين سفير جديد لدى إسرائيل في أقرب وقت.


وذكر تقرير بثته قناة "مان 11" العبرية، أن الموعد النهائي لتعيين السفير هو شهر مارس المقبل.

وأشارت هيئة البث العبرية إلى أن هذه الضغوط تأتي في إطار الجهود الإدارة الأميركية الجديدة لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وتل أبيب.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية كانت قد شنت هجوما على مصر خلال الفترة السابقة لعدم وجود سفراء بالبلدين، وأيضا بسبب مزاعم بأن القاهرة تتعمد تأجيل وصول السفير الإسرائيلي الجديد إلى أراضيها.

وقال الإعلام العبري إنه بسبب التوترات بين القاهرة وتل أبيب بسبب الحرب الأخيرة على قطاع غزة، فإنهم في القاهرة يؤجلون تعيين سفير إسرائيلي جديد، وكذلك تعيين سفير مصري جدي لدى تل أبيب.

وقد زعمت قناة i24NEWS في وقت سابق أن القاهرة تؤجل وصول السفير الإسرائيلي الجديد ، وأن هذا التأخير متعمد من جانب الحكومة المصرية.

وأنهت السفيرة الإسرائيلية السابقة أميرة أورون عملها وعادت إلى إسرائيل نهاية العام الماضي، فيما لم يحصل السفير الجديد أوري روثمان حتى الآن على موافقة مصر على تعيينه.

ووفق هيئة البث العبرية ، فقد أنشئت السفارة المصرية في إسرائيل عام 1980، طبقا لاتفاقيات كامب ديفيد. وكان آخر سفير يشغل هذا المنصب هو السفير خالد عزمي الذي انتهت ولايته في عام 2023.

وأدى التوتر بين مصر وإسرائيل بسبب الحرب ضد حماس إلى تأخير تعيين السفير الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس المصري السيسي منذ السابع من أكتوبر 2023 .

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