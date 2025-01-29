تحذيرات إسرائيلية من سلاح مصري

القدس المحتلة/سما/

تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية رصد تحديث قدرات الجيش المصري، ونشر التقارير التي ترصد التطور الذي وصل إليه الجيش خلال الفترة الأخيرة.



ويتصدر موقع " nziv " الإخباري الإسرائيلي المواقع العبرية في رصد تعاظم الجيش المصري ودائما ما ينشر تقارير يحذر فيها القيادة الأمنية في تل أبيب من هذه القوة التي يملتكها الجيش المصري.

ورصد الموقع العبري في آخر تقرير له عن "تعاظم تسليح الجيش المصري"، جدول الدول العشر التي تمتلك أكبر ترسانة مدفعية في العالم في عام 2024، مشيرا إلى أن المثير للقلق أن مصر في المركز السادس عالميا وإسرائيل ليست في القائمة على الإطلاق.

وأوضح الموقع العبري أنه يسمح استخدام المدفعية في الحروب بمهاجمة العدو من مسافة بعيدة، وعندما يرد العدو بإطلاق نيران المدفعية، يصبح هذا التبادل لإطلاق النار جزءا من الحرب البرية، وهو ما تتفوق فيه مصر على إسرائيل.

ولفت التقرير العبري إلى أنه لا تزال المدفعية التقليدية تستخدم في الحروب الحديثة إلى جانب المركبات الجوية غير المأهولة المعروفة باسم "الطائرات بدون طيار"، حيث يخلق هذا المزيج تأثيرا قاتلا مع زيادة الفعالية، كما يمكنه إصابة أي هدف يتم اكتشافه، فالقصف المتواصل وقذائف الهاون يجعل تحرك القوات مستحيلا تقريبا باستثناء البحث عن غطاء.

وتتخذ القوات مواقع دفاعية، وتطلق نيران المدفعية على بعضها البعض ليلا ونهارا، في حين يضطر المدنيون إلى البقاء في الملاجئ لتجنب الضربات القاتلة.

ونشرالموقع العبري قائمة الدول العشر الكبرى امتلاكا للمدفعية والتي جاءت كالتالي:

روسيا 17,629

كوريا الشمالية 11,920

كوريا الجنوبية 8,633

الصين 8464

باكستان 4,592

مصر 4,165

الهند 4,085

المملكة العربية السعودية 3,743

الولايات المتحدة الأمريكية 3,556

إيران 3,405

وفي تقرير آخر، قال "nziv"، إنه وفق الترتيب العالمي للدول التي تمتلك أكبر عدد من الدبابات حتى عام 2024، فقد جاءت مصر في المرتبة الثالثة بعد روسيا التي تصدرت المركز الأول وكوريا الشمالية التي جاءت في المرتبة الثانية، مشيرا إلى أن المفسد في الأمر أن إسرائيل ليست في القائمة على الإطلاق

ويقدر عدد الدبابات في جميع أنحاء العالم بنحو 73 ألف دبابة، منها نحو 60 ألف دبابة في الخدمة الفعلية.

وتتصدر روسيا القائمة بـ14777 دبابة، بما في ذلك نماذج دبابات من طراز T-14، وT-80، وT-55، وT-34/76، وT-72.

وتليها كوريا الشمالية بحوالي 5845 دبابة، منها 4300 في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى تطوير 11 نوعاً من الدبابات خلال الأربعين عاماً الماضية، ثم جاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ 5340 دبابة.

فيما يملك جيش التحرير الشعبي الصيني 5000 دبابة، بما في ذلك مزيج من الدبابات من الجيل الثالث والثاني والأول، بينما تملك الولايات المتحدة ما مجموعه 4,657 دبابة قتال رئيسية.

وتعد تركيا ثاني أكبر دولة في حلف شمال الأطلسي من حيث عدد الدبابات، حيث تمتلك 722 دبابة ليوبارد الألمانية ودبابات إم-60 الأمريكية، بالإضافة إلى 2000 دبابة احتياطية، ويضم أسطول الدبابات السعودي 1273 دبابة، وتم تعزيزه في عام 2016 بشراء 153 دبابة أبرامز من الولايات المتحدة.