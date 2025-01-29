  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مكالمة تكشف لقاء مرشحة ترامب لرئاسة المخابرات مع "الكبير" من "حزب الله" في سوريا

الأربعاء 29 يناير 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مكالمة تكشف لقاء مرشحة ترامب لرئاسة المخابرات مع "الكبير" من "حزب الله" في سوريا



واشنطكن/سما/

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن تولسي غابارد، المرشحة لرئاسة المخابرات الأمريكية، التقت بمسؤول كبير في "حزب الله" اللبناني عام 2017، عندما كانت عضوا في مجلس النواب الأمريكي.


وقالت الصحيفة الأمريكي إن غابارد لطالما كانت صوتا متناقضا، حيث اتخذت مواقف بشأن سوريا وروسيا تختلف عن مواقف مؤسسة السياسة الخارجية في واشنطن، مذكرة أن غابارد ألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، من خلال تجاهل المخاوف الأمنية الروسية.


وأفادت بأنه أثناء وجودها في سوريا في عام 2017، التقت غابارد، التي كانت في ذلك الوقت تمثل هاواي في مجلس النواب كديمقراطية، بالرئيس السوري آنذاك بشار الأسد.

ووفقا لمسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على المعلومات الاستخبارية، فإنه بعد قت قصير من زيارتها، اعترضت وكالات التجسس الأمريكية مكالمة هاتفية بين اثنين من أعضاء "حزب الله" بخصوص غابارد.

وكان التسجيل متعلقا بأحد أعضاء "حزب الله" الذي أفاد بأن غابارد التقت بشخص عرفه بشكل ملطف، باستخدام كلمة باللغة العربية يمكن ترجمتها على أنها "الرئيس" أو "الرجل الكبير". ولم يذكر عضو "حزب الله" اسم ذلك الشخص في الاتصال، مما أثار بعض التكهنات بين مسؤولي المخابرات الأمريكية حول هوية الشخص المشار إليه.

وافترض بعض مسؤولي الاستخبارات الأميركية أن كلمة "الرجل الكبير" تشير إلى مسؤول كبير في "حزب الله"، وافترض آخرون أنها قد تكون إشارة إلى بعض المسؤولين الحكوميين اللبنانيين الذين كانت لهم علاقات قوية مع "حزب الله" والذين التقوا غابارد خلال رحلتها عام 2017.

ونفت غابارد أنها التقت بأي شخص من "حزب الله"، كما قال الأشخاص الذين سافروا معها إنها لم تقابل أي شخص من الحزب.

واعترفت غابارد أثناء رحلتها بأنها التقت بمجموعة متنوعة من المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك بعض المقربين من "حزب الله" مثل رئيس المخابرات اللبنانية في ذلك الوقت.

وقال أشخاص مقربون من غابارد إنها كشفت عن جميع اجتماعاتها مع المسؤولين الحكوميين السوريين واللبنانيين وقادة المجتمع خلال رحلتها، وقالوا إن المعلومات الاستخبارية المعنية قد أسيء تفسيرها.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن خطة ترامب للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والتطبيع مع السعودية..

إعلام إسرائيلي يكشف عن وعد "حماس" لأسرتي البرغوثي وسعدات

هآرتس: “غزة.. أرض الفرص”.. السيسي وأنقرة بانتظار “الضوء الأخضر”.. ما المقابل؟

الرئيس الإيرلنديّ يُساوي بين فظائع النازيّة وجرائم إسرائيل بغزّة وساعر يصفه بالحقير والرخيص..

تقديرات اسرائيلية : ترامب سيمنع عودة القتال في غزة ..

شولتس يعلق على مقترح ترامب لإعادة توطين سكان غزة خارج القطاع

مفاوضات صعبة.. وفد من قادة حماس يلتقي مدير المخابرات المصرية

الأخبار الرئيسية

thumbs_b_c_a3d76671b3f25e961ec01efa3add287d

مصادقة تمهيدية على مشروع قانون يسمح للإسرائيليين بتملك أراض بالضفة

ترامب يتوعد الطلاب المشاركين بالاحتجاجات الطلابية نصرة لفلسطين بالترحيل

photo_2025-01-29_17-09-32

الاحتلال يتسلم قائمة بأسرى في غزة سيطلق سراحهم الخميس.. أبو عبيدة يكشف الأسماء

679a35f34236047dbf75d550

السيسي يرد على ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين (فيديو)

679a0a3b4c59b7562917ff8a

جلسة سرية في "إسرائيل" حول آلية تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية