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مبعوث ترمب يبحث اتفاقا شاملا للشرق الأوسط يشمل إعمار غزة وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل

الأربعاء 29 يناير 2025 06:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مبعوث ترمب يبحث اتفاقا شاملا للشرق الأوسط يشمل إعمار غزة وتطبيعا بين السعودية وإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير عبري بأن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أجرى محادثات مع السعودية حول اتفاق شامل في الشرق الأوسط يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية لهدنة غزة، ومسارا للتطبيع مع إسرائيل.


بحسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن التقرير، من المتوقع أن يبدأ ويتكوف زيارته إلى إسرائيل اليوم الأربعاء، حيث سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين تفاصيل الاتفاق المقترح.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الاتجاهات إيجابية، لكن العمل المطلوب لا يزال مستمرا"، وأضاف مصدر سياسي آخر: "الأخبار جيدة، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمامنا".

وقبل زيارته إلى السعودية، شارك ويتكوف في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لمعسكر الإبادة أوشفيتز في بولندا، حيث التقى مع عائلات محتجزين تم تحريرهم.

وفي السعودية، التقى المبعوث الأمريكي مع حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمت مناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى الخطط الحكومية الجديدة في المنطقة.

أما في إسرائيل، فمن المتوقع أن يقوم ويتكوف بزيارة ممر "نتساريم" في غزة، حيث سيعمل على ترتيب المحادثات التمهيدية للمفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.

ويُتوقع أن تبدأ هذه المفاوضات في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق الحالي، أي الأسبوع المقبل، ويُنظر إليها على أنها خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق آخر، أفادت التقارير بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

هذه الزيارة ستكون الأولى لنتنياهو في فترة ولاية ترامب الثانية، وأوضحت الإعلانات الرسمية أن ترامب يعتزم مناقشة سبل إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة مع إسرائيل خلال الاجتماع.

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