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المستشار الألماني: تهجير مواطني غزة إلى مصر أو الأردن غير مقبول

الأربعاء 29 يناير 2025 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستشار الألماني: تهجير مواطني غزة إلى مصر أو الأردن غير مقبول



برلين/وكالات/

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن فكرة تهجير المواطنين من غزة إلى مصر أو الأردن غير مقبولة.

وأضاف المستشار الألماني في تصريحات صحفية نشرتها وكالة "الأناضول"، أن "المنظور العادل للقضية الفلسطينية يكون عبر حل الدولتين الذي يمكن من خلاله التعايش السلمي بين إسرائيل وفلسطين".

وتابع: "من وجهة نظري، هذا يعني بشكل ملموس أن السلطة الفلسطينية يجب أن تتولى أيضا المسؤولية عن غزة، ويجب أن تتطور إمكانية حل الدولتين من هناك".

وشدد شولتس، على أن أي دعوات للتهجير، وفكرة ترحيل مواطني غزة إلى مصر أو الأردن، غير مقبولة.

وأكد، أنه لا ينبغي المخاطرة بالأمل في السلام الآن، قائلا: "هذا مهم للغاية، إنه ليس مجرد توقف، يجب أن ينشأ سلام دائم من وقف إطلاق النار".

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