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الاحتلال يهدم منزل الشهيد تامر فقها في ضاحية شويكة شمال طولكرم

الأربعاء 29 يناير 2025 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منزل الشهيد تامر فقها في ضاحية شويكة شمال طولكرم



طولكرم/سما/

هدمت قوات الاحتلال فجر اليوم ، منزل الشهيد تامر رأفت فقها، في ضاحية شويكة شمال مدينة طولكرم.

وقالت مراسلتنا، إن عددا كبيرا من آليات الاحتلال العسكرية ترافقها جرافة ثقيلة من نوع "D10"، اقتحمت الضاحية واتجهت صوب منزل الشهيد فقها، ونشرت القناصة في المنازل المحيطة به، قبل أن تشرع بهدمه.

وكانت عائلة الشهيد تامر فقها قد تلقت في شهر تشرين الثاني 2024، اخطارا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزلها المكون من طابق واحد، والذي تم إخلاؤه في وقت سابق، ومنحتها في حينه مدة 72 ساعة للاعتراض. 

وكان فقها استشهد في الرابع من شهر أيار/ مايو من العام الماضي 2024، بعد محاصرة قوات الاحتلال لمنزل آل بدران في بلدة دير الغصون شمال المحافظة، ويتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 عند مدخل بلدة بيت ليد شرق طولكرم، أدت إلى مقتل جندي.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيمها، مخلفا شهيدا، وإصابات، وعددا من الاعتقالات، وسط تدمير واسع في الممتلكات، والبنية التحتية.

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