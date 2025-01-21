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طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا

الأربعاء 29 يناير 2025 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على درجات الحرارة اليوم وغدا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافياً ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا خاصة في المناطق الجبلية ، الرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غد الخميس، صافيا ومعتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح  شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
ويكون الجو، السبت المقبل، غائماً جزئياً وباردا نسيبًا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح  شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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