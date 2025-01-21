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مقتل مستوطن برصاص الجيش الإسرائيلي عند محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة

الأربعاء 29 يناير 2025 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مستوطن برصاص الجيش الإسرائيلي عند محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي ، مقتل موظف في شركة مقاولات تقوم بأعمال هندسية لصالح الجيش وسط قطاع غزة.

وبحسب ما ذكر موقع القناة 14 الاسرائيلية، فإن الموظف "كوبي أفيتان"، كان يعمل كمقاول في إطار عمل الجيش الإسرائيلي لتفكيك البؤر الاستيطانية في ممر نتساريم وإعادة التنظيم في المناطق الخلفية، وقتل برصاص الجيش بسبب تشخيص خاطئ.

وأضاف أن "أفيتان"، وضمن عمله وصل بملابس مدنية إلى موقع مجموعة المساعدة الذاتية في نقطة عسكرية داخل منطقة ممر نتساريم، وعندما رأه أحد جنود الحراسة بالجيش ظن أنه يشكل تهديداً وأطلق عليه النار عن طريق الخطأ وقتله.

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