الكشف عن خطة ترامب للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار والتطبيع مع السعودية..

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية مساء الثلاثاء، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، كان قد أجرى محادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن اتفاق شامل في منطقة الشرق الأوسط، يتضمن تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى مسار للتطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وبحسب المعلومات، من المتوقع أن يبدأ ويتكوف زيارته إلى إسرائيل اليوم. وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة "إسرائيل اليوم" إن "الاتجاهات إيجابية، لكن العمل المطلوب لا يزال مستمرًا". وأضاف مصدر سياسي آخر: "الأخبار جيدة، لكن لا تزال هناك تحديات كبيرة أمامنا".

وقبل زيارته إلى السعودية، شارك ويتكوف في مراسم إحياء الذكرى الـ80 لمعسكر الإبادة أوشفيتز في بولندا، حيث التقى مع عائلات محتجزين تم تحريرهم. وفي السعودية، التقى ويتكوف مع حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تمت مناقشة العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، إضافة إلى الخطط الحكومية الجديدة في المنطقة.

وفي إسرائيل، من المتوقع أن يقوم ويتكوف بزيارة معبر نيتساريم في غزة، حيث سيقوم بترتيب المحادثات التمهيدية للمفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق. ويُتوقع أن تبدأ هذه المفاوضات في اليوم السادس عشر من تنفيذ الاتفاق الحالي، أي الأسبوع المقبل، ويُنظر إليها على أنها خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي.

وفي سياق آخر، أفادت التقارير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض في يوم الثلاثاء المقبل، وهي الزيارة الأولى لنتنياهو في فترة ولاية ترامب الثانية. وأوضحت الإعلانات الرسمية أن ترامب يعتزم مناقشة سبل إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة مع إسرائيل خلال الاجتماع.