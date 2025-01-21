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السعودية: لا تطبيع مع "إسرائيل" دون إقامة دولة فلسطينية

الأربعاء 29 يناير 2025 04:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: لا تطبيع مع "إسرائيل" دون إقامة دولة فلسطينية



لندن/سما/

أكد السفير السعودي لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر، أن المملكة لن تُطبّع مع "إسرائيل" أو تنضم إلى "اتفاقيات ترامب" للسلام دون حل القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطين.

وقال السفير السعودي، في حوار مع إذاعة "تايمز راديو" البريطانية: إن "السعودية بلد يتفاعل مع الجميع"، لافتاً إلى أن التفاعل هو السبيل لتحقيق التقدم للأمام.

وأضاف: "لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء 75 عاماً من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة، يجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية".


واستطرد قائلاً: "هذه البقعة من الأرض تم القتال عليها باستمرار لمدة 6000 عام، وليس من السهل العثور على حل، كل حضارة على وجه الأرض، في القارات الثلاث: آسيا وأفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكاناً آخر شهد مثل هذا الشيء".

وشدد على أن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، مضيفاً: "السعودية لا تتحدث كثيراً، ولكنها عندما تتحدث فهي تعني ما تقول، لن نُطبّع مع إسرائيل أو ننضمّ إلى اتفاقيات (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب للسلام دون حل للقضية الفلسطينية والحل هو الدولة الفلسطينية".

وتأتي تصريحات السفير السعودي لدى بريطانيا لتؤكد موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، إذ تتبنى الرياض بقوة خيار حل الدولتين، وتحشد المجتمع الدولي لدعم هذا الخيار، كحل نهائي للصراع العربي مع "إسرائيل".

وكان الرئيس الأمريكي الجديد قال قبل أيام إن واشنطن تسعى لتوسيع ما عُرف باتفاقيات "أبراهام" للسلام مع "إسرائيل"، من خلال ضم المزيد من الدول العربية لذلك الاتفاق، وفي المقدمة المملكة العربية السعودية.

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