جيش الاحتلال يعلن شن غارة جوية استهدفت مركبات تابعة لـ "حزب الله" جنوبي لبنان

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات سلاح الجو أغارت على شاحنة ومركبة أخرى تابعتين لـ "حزب الله" في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان: "قبل قليل أغارت طائرات لسلاح الجو على شاحنة ومركبة أخرى تابعتين لحزب الله واللتين كانتا تنقلان وسائل قتالية في منطقتي الشقيف والنبطية في جنوب لبنان وذلك لإزالة تهديد".

وأضاف: "لقد تم استهداف الشاحنة والمركبة بعد مراقبة للجيش خلال قيامهما بنقل الأسلحة"، مشددا على أنه "مصممين على العمل وفق التفاهمات بين إسرائيل ولبنان وذلك رغم محاولات حزب الله العودة إلى منطقة جنوب لبنان وسيتحرك لإزالة كل تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".

هذا وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، بأن طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت مساء يوم الثلاثاء على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما أسفر عن جرح 24 شخصا.

وبحسب الوكالة، نفذت طائرة مسيرة اسرائيلية غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة "بيك اب" لتحميل الخضار، على طريق مدرسة الروضات في بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، ما أدى إلى تدمير السيارة واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في الشارع.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن الغارة الإسرائيلية "هذا المساء على النبطية أدت في حصيلة محدثة إلى إصابة 24 شخصا بجروح".

يذكر أنه تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، وبدأ تنفيذه فجر اليوم التالي، ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجيا من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يوما.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير المقبل.