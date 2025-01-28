قبرص: "إسرائيل" أقرب إلينا من اليونان ولها أولوية استخدام قواعدنا

نيقوسيا/سما/

قال وزير دفاع قبرص فاسيليس بالماس، في مقابلة مع صحيفة “ريال نيوز” اليونانية، نشرت الثلاثاء، إن إسرائيل دولة جارة أقرب إليهم من اليونان، ولها أولوية استخدام القواعد العسكرية بالشطر الجنوبي من الجزيرة.

وقال بالماس: “قد يكون اليونانيون أشقاءنا، لكن إسرائيل جارتنا. الإسرائيليون قريبون جداً منا، يمكنهم الوصول إلى قبرص في غضون ثلاث دقائق”.

وأضاف أن بلاده ستمنح أولوية لإسرائيل في استخدام قاعدة بافوس الجوية المقرر تجديدها من قبل الولايات المتحدة وقاعدة ماري البحرية التي هي قيد الإنشاء.

وذكر بالماس أن القواعد المذكورة ستكون متاحة أيضا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن ودول صديقة أخرى.

وأشار إلى أن الأنظمة التي سيتم تركيبها في القاعدة الجوية الموسعة في بافوس ستشكل مظلة دفاع جوي تغطي قبرص بأكملها.

والثلاثاء، ذكرت تقارير إعلامية أن إدارة جنوب قبرص تخطط للسماح لعناصر من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بالتمركز في مطاري باف ولارنكا لأغراض أمنية.

ووفقا لما نشرته وسائل الإعلام القبرصية، أجرت فرق من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية “الموساد” وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عمليات تفتيش في مطار لارنكا والمناطق المحيطة به، بما في ذلك السواحل القريبة، باستخدام كاميرات مزودة بعدسات مكبرة ومعدات خاصة، وبمرافقة شرطة جنوب قبرص.