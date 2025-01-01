استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها منزلا جنوب طولكرم

طولكرم/سما/

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال محاصرتها منزلا في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثمان شهيد كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية وحاصرت بناية سكنية عند مدخلها، قبل أن تتبعها تعزيزات من آليات الاحتلال العسكرية.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم عددا من الشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة شاب في المكان، حيث احتجزته قوات الاحتلال إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وتابعت أن جنود الاحتلال طالبوا أصحاب أحد المنازل بالخروج عبر مكبرات الصوت، كما طالبوا شابا بتسليم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أمين أبو حمدة من سكان مخيم نور شمس، وذلك أثناء تواجده في ضاحية ارتاح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم، وسط انتشار كبيرة لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.