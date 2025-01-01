  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها منزلا جنوب طولكرم

الثلاثاء 28 يناير 2025 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال خلال محاصرتها منزلا جنوب طولكرم



طولكرم/سما/

استشهد شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال محاصرتها منزلا في ضاحية ارتاح جنوب طولكرم، وسط إطلاق كثيف للرصاص.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تسلمت جثمان شهيد كان قد أصيب في ضاحية ارتاح واحتجزته قوات الاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت الضاحية وحاصرت بناية سكنية عند مدخلها، قبل أن تتبعها تعزيزات من آليات الاحتلال العسكرية.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال حاصرت البناية التي تضم عددا من الشقق السكنية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية، ما أدى إلى إصابة شاب في المكان، حيث احتجزته قوات الاحتلال إلى أن ارتقى شهيدا متأثرا بإصابته.

وتابعت أن جنود الاحتلال طالبوا أصحاب أحد المنازل بالخروج عبر مكبرات الصوت، كما طالبوا شابا بتسليم نفسه.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أمين أبو حمدة من سكان مخيم نور شمس، وذلك أثناء تواجده في ضاحية ارتاح.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم، وسط انتشار كبيرة لدوريات المشاة في مختلف أحياء المدينة والمخيم، وتحويله لعدد من المنازل لثكنات عسكرية وأماكن لقناصته التي تطلق النار بشكل عشوائي تجاه كل شيء يتحرك.

الأكثر قراءة اليوم

سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو

قناة عبرية: الجنود الإسرائيليين غادروا محور نتساريم وهم يذرفون الدموع

جنرالٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ : المُهرِّبون يستعملون المُسيّرات و(حماس) تُواصِل تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى قطاع غزة

ترامب:اعتقد ان السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة وكذلك ملك الأردن

رجال أمن شاركوا بحربي العراق وأفغانستان.. "يديعوت" تكشف آلية تفتيش مركبات الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة

وزير الخارجية المصري يعلن عن قرب إعادة تشغيل معبر رفح بوجود مراقبين أوروبيين: نقدم كل التسهيلات للفلسطينيين

حماس تستهجن تصريحات الرئاسة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

أبو مرزوق يكشف.. هل أخطأت حماس في قرار "طوفان الأقصى"؟

مبعوث ترامب يلتقي حسين الشيخ في السعودية

تقرير: الجيش الإسرائيلي على حافة أزمة غير مسبوقة بعد أكثر من عام على حربه في غزة

20250128082108

في أول تهديد علني بحل الحكومة.. درعي يمهل نتنياهو شهرين لتسوية قضية تجنيد الحريديين

1196864246

نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 4 فبراير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية