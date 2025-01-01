الاحتلال يواصل عدوانه على جنين: إصابة شاب واعتقاله في قصف على وسط المدينة

جنين/سما/

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، محيط دوار السينما وسط مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت محيط مكان القصف، ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المكان.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا مصابا من مكان القصف، لم تعرف هويته أو طبيعة إصابته.

وأصيب مواطنان جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهما بالضرب بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمال جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع الإصابتين وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وفي سياق متصل، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال احتجزت مجموعة من الشبان في منطقة الحسبة القديمة وسط مدينة جنين، واعتدت عليهم بالضرب ونكلت بهم.

وفي وقت سابق، احتجزت قوات الاحتلال طاقم مركبة إسعاف في المنطقة الصناعية في المدينة.

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثامن على التوالي، مخلّفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات، والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، عدا عن تدمير 100 منزل، وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.

وتنتشر قوات الاحتلال بشكل مكثف في غالبية أحياء مدينة جنين، وتجري عمليات تمشيط في الشوارع، فيما يواصل الاحتلال الدفع بمزيد من آلياته العسكرية من حاجز الجلمة باتجاه المدينة.