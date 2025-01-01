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بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني

الثلاثاء 28 يناير 2025 10:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تعلن حزمة مساعدات لغزة بـ17 مليون جنيه إسترليني



لندن/سما/

أعلنت وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التنمية أناليز دودز، عن حزمة مساعدات من بلادها لقطاع غزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني بهدف دعم الخدمات الأساسية والقطاع الصحي.

جاء ذلك في إحاطة قدمتها أمام البرلمان البريطاني الثلاثاء، حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومساعدات بلادها إلى القطاع.

وأوضحت أنه "بالرغم من هشاشة اتفاق وقف إطلاق النار، إلا أنه يعد مصدر أمل للفلسطينيين والإسرائيليين".

وأفادت أنها شاهدت شاحنات المساعدات التي كانت تنتظر على حدود غزة لدى زيارتها المنطقة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مضيفة أن الشاحنات بدأت تدخل القطاع بعد الاتفاق.

وأشارت أن بلادها وزعت بواسطة الشركاء المحليين في المنطقة أكثر من 200 ألف طرد غذائي في 130 نقطة بالقطاع.

وأعلنت عن حزمة مساعدات بريطانية جديدة لقطاع غزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني، سيتم توزيعها عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الصحية الشريكة.

وقالت إن المساعدات ستضمن توفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى للمدنيين.

ولفتت إلى أنه مع حزمة المساعدات الجديدة ستتجاوز المساعدات البريطانية للأراضي الفلسطينية المحتلة هذا العام 129 مليون جنيه إسترليني.

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