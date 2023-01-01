إصابات في غارتين لطائرات الاحتلال على جنوب لبنان

صيب 14 شخصا بجروح متفاوتة، مساء اليوم الثلاثاء، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في غارة للاحتلال الإسرائيلي على النبطية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة مركبة لتحميل الخضار في النبطية الفوقا، حيث أدت الغارة إلى تدمير المركبة واصابة 4 مواطنين صودف مرورهم بالمنطقة، إضافة الى احتراق عدد من المركبات التي كانت مركونة في الشارع. كما تسبب انفجار الصاروخ بدوي هائل تردد صداه في مختلف المناطق القريبة.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيّرة إسرائيلية قصفت محيط استراحة على طريق زوطر-النبطية الفوقا بصاروخ موجه، دون مزيد من التفاصيل.

ويواصل الاحتلال​​​ الإسرائيلي، خروقاته لوقف إطلاق النار في لبنان رغم تمديد الاتفاق حتى 18 شباط/فبراير، وسط استمرار عودة النازحين إلى قراهم بالمناطق الحدودية جنوبا.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن قوات الاحتلال قطعت الطريق بين بلدتيّ الطيبة والعدَيسة في قضاء مرجعيون بساتر من الصخور أمام المواطنين العائدين إلى مناطقهم في الجنوب.

كما أفادت أنه "بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من بلدة البستان الحدودية في قضاء صور، شوهدت رافعة كبيرة للاحتلال الاسرائيلي مقابل بركة ريشا في خراج البلدة تقوم بتركيب جدران إسمنتية عند الجدار الحدودي، وسط تحركات مكثفة لجنود الاحتلال، فيما قامت جرافة معادية بأعمال جرف في محيط الجدار الإسمنتي".

وتابعت أن قوات الاحتلال "أقامت سواتر ترابية معززة بالجنود تشرف على بلدات البستان ويارين والزلوطية وأم التوت والضهيرة، وقرى القطاع الغربي في قضاء صور، تزامنا مع تحليق لطائرات استطلاعية ومسيرة على علو منخفض".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت الوكالة إن طائرة مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في محيط مكان لتجمع الجيش والمواطنين في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل الجنوبي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان مساء الاثنين، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية يومي الأحد والاثنين بلغت 26 شهيدا، بينهم 6 نساء، و160 جريحا بينهم 14 امرأة و12 طفلا.

ومنذ فجر الأحد، بدأ لبنانيون التوافد إلى قراهم التي هُجّروا منها بسبب العدوان الإسرائيلي، بالتزامن مع انتهاء مهلة الستين يوما التي كان على الاحتلال الإسرائيلي أن ينسحب بحلولها من جنوب لبنان. لكن تمسك الاحتلال بعدم إتمام الانسحاب بحسب الاتفاق وإطلاق قواته النار على العائدين، أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتصاعد في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.

وارتكب الاحتلال ما لا يقل عن 670 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ سريانه، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.