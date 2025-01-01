نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض في 4 فبراير

القدس المحتلة/سما/

قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إنه تلقى دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من فبراير/شباط. ويأتي الاجتماع في ظل اتفاق وقف إطلاق نار هشّ في قطاع غزة أدى إلى توقف مؤقت للحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 15 شهراً.

وكان ترامب قد قال أمس الاثنين إنه يريد أن تستقبل مصر فلسطينيين من غزة، حيث نزح معظم السكان بسبب الحرب الإسرائيلية. ووصف ترامب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "صديق"، وتحدث عنه قائلاً: "أتمنى أن يأخذ بعضاً منهم. نحن نساعدهم كثيراً، وأنا متأكد من أنه يستطيع مساعدتنا". وقال ترامب عن تهجير الفلسطينيين من غزة: "أود أن أجعلهم يعيشون في منطقة يمكنهم العيش فيها دون إزعاج وثورة وعنف".

وجاءت تعليقات ترامب بعد أن اقترح مطلع هذا الأسبوع على مصر والأردن استقبال فلسطينيين من غزة لأن "كل شيء تقريباً دُمِّر، والناس يموتون هناك". وأضاف ترامب أنه قدم هذا الطلب خلال مكالمة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله يوم السبت. ويعيش في الأردن بالفعل ملايين اللاجئين الفلسطينيين، فيما يعيش عشرات الآلاف في مصر. وفي مطلع هذا الأسبوع، رفضت الدولتان اقتراح ترامب باستقبال مهجرين فلسطينيين من غزة. ورفضت حركة حماس أيضاً هذا الاقتراح وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتعارض مصر والأردن ودول عربية أخرى تهجير الفلسطينيين من غزة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم هذا الشهر بوساطة مصرية وقطرية ودعم أميركي على إطلاق سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً خلال مرحلته الأولى التي تستمر ستة أسابيع، مقابل إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وكثيرون منهم يقضون أحكاماً بالمؤبد في سجونه. وجرى حتى الآن تبادل سبع محتجزات بعدد 290 أسيراً فلسطينياً. وبدأ النازحون الفلسطينيون بالعودة إلى منازلهم في مدينة غزة هذا الأسبوع، حيث وجدوا المدينة في حالة خراب بسبب الحرب الإسرائيلية.