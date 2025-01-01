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الشرطة الإسرائيلية تفرق مئات المتدينين الرافضين للتجنيد في القدس المحتلة (فيديو)

الثلاثاء 28 يناير 2025 08:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تفرق مئات المتدينين الرافضين للتجنيد في القدس المحتلة (فيديو)



القدس المحتلة/سما/

: فرقت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مئات اليهود المتدينين (الحريديم) من رافضي التجنيد، بعدما أغلقوا الطريق المؤدي إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بمدينة بالقدس الغربية، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12الخاصة، إن مئات اليهود المتدينين أغلقوا الطريق المؤدية إلى قاعة المؤتمرات الوطنية بالقدس الغربية، أثناء انعقاد مؤتمر لتكريم جنود متدينين، ورددوا هتافات من بينها “نموت ولا نتجند”، و”السجن وليس الجيش”.

وأضافت القناة، أن الشرطة الإسرائيلية فرقت المتظاهرين باستخدام الهراوات وخراطيم المياه.

وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه عناصر الشرطة في المكان، ورددوا شعارات ضدهم، من قبيل “نازيون” و”قتلة”.

 

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، في إحاطة أمنية قدمها للجنة شؤون الأمن والخارجية بالكنيست (البرلمان)، إن “هناك حاجة أمنية واضحة بعد الحرب (الإبادة بغزة) لزيادة عدد المجندين الحريديم”.

وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، قررت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) إلزام الحريديم بالتجنيد في الجيش، ومنع المساعدات المالية عن المؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و”تمزيق” أوامر الاستدعاء.

ويشكل الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم نحو 10 ملايين نسمة، ولا يخدمون بالجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة، ويعتبرون أن “الاندماج بالعالم العلماني يهدد هويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم”.

وعلى مدى عقود تمكن الحريديم عند بلوغ 18 عاما (سن الالتحاق بالخدمة في إسرائيل) من تجنب التجنيد عبر الحصول على تأجيلات متكررة لمدة عام واحد بحجة الدراسة بالمعاهد الدينية، حتى وصولهم إلى سن الإعفاء من التجنيد (26 عاما حاليا).

وتقول المعارضة الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وعد حزبي “شاس” و”يهدوت هتوراه” بإقرار قانون يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، للحيلولة دون انسحابهم من حكومته وتفكيكها.

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