"بلومبرغ": سفن أميركية وبريطانية تعود إلى البحر الأحمر بعد وقف إطلاق النار

واشنطن/سما/

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أنّ السفن البريطانية والأميركية عادت، بصورة مبدئية، إلى البحر الأحمر، بعد أن تعهّدت القوت المسلّحة اليمنية وقفَ الهجمات على السفن المرتبطة بالبلدين.

وقالت "بلومبرغ" إنّ حركة العبور في أحد طُرق التجارة الرئيسة في العالم قد تعود إلى طبيعتها بعد أكثر من عام من توقفها.

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20 كانون الثاني

وبحسب الوكالة الأميركية، نجحت 6 سفن مرتبطة بالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا في عبور منطقة البحر الأحمر، من دون أن تتعرض للهجوم منذ الـ19 من كانون الثاني/يناير، وفقاً لمركز "المعلومات البحرية المشترك".

وفي تقرير صدر هذا الأسبوع، لفت المركز إلى أنّه "مع تقدم اتفاق السلام وعدم استهداف السفن والبنية التحتية، من المتوقع أن يتحسن الاستقرار، ومع ذلك، فإن المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن لا تزال مرتفعة".

وإسناداً للشعب والمقاومة الفلسطينية في غزة، بدأت حركة "أنصار الله" في اليمن، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، استهداف سفن شحن إسرائيلية، أو مرتبطة بالاحتلال في البحر الأحمر، بصواريخ وطائرات مسيّرة، بالإضافة إلى أهداف عسكرية وحيوية في البحر الأحمر.