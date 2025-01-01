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إصابة صحفية بشظايا رصاص الاحتلال في مدينة طولكرم

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صحفية بشظايا رصاص الاحتلال في مدينة طولكرم



طولكرم/سما/

 أصيبت اليوم الثلاثاء، الصحفية نغم الزايط، بشظايا رصاص الاحتلال، خلال تغطيتها الميدانية لعدوان الاحتلال في الحي الشرقي لمدينة طولكرم.

وقال الصحفي صهيب أبو دياك الذي كان بمرافقتها هو ومجموعة من الصحفيين، إن جنود الاحتلال أطلقوا الأعيرة النارية تجاههم بشكل مباشر أثناء وقوفهم عند مفترق الشاهد شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة الزميلة نغم بشظايا الرصاص في اليد اليمنى، وتم تقديم العلاج لها في مركز الهلال الأحمر في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال قد اعترضت عمل الصحفيين أثناء تغطيتهم العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، وطاردتهم وأطلقت القنابل الصوتية تجاههم، وتحديدا في الحي الغربي ومدخل المخيم الشمالي والحي الشرقي.

في سياق آخر، أعلن محافظ طولكرم عبد الله كميل، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس محمود عباس، فتح عدد من مراكز الكرامة والإغاثة الطارئة للعائلات التي أجبرتها قوات الاحتلال على النزوح قسراً من مخيم طولكرم.

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