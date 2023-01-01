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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,354 والإصابات إلى 111,563 منذ بدء العدوان

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,354 والإصابات إلى 111,563 منذ بدء العدوان



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 47,354، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111,563، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، منهم 37 شهيدا انتُشلت جثامينهم، كما وصلت 80 إصابة إلى المستشفيات، نتيجة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت المصادر أن عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تزال طواقم الإنقاذ غير قادرة على الوصول إليهم.

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