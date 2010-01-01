السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ235

النقب/سما/

هدمت آليات السلطات الإسرائيلية وجرافاتها، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل أراضي عام 1948، للمرة الـ235 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة الثانية في عام 2025 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب، بعد أن هدمتها 11 مرة في عام 2024، و11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط، واليأس، وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2025.

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحلات التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية في الداخل، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفا عمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وبلدات أخرى في منطقة النقب، وغيرها.

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