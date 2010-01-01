  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ235

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات الإسرائيلية تهدم العراقيب للمرة الـ235



النقب/سما/

 هدمت آليات السلطات الإسرائيلية وجرافاتها، صباح اليوم الثلاثاء، خيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب داخل أراضي عام 1948، للمرة الـ235 على التوالي منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وذلك بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها.

وهذه المرة الثانية في عام 2025 التي تهدم فيها السلطات الإسرائيلية الخيام والمساكن المتواضعة التي تؤوي أهالي العراقيب، بعد أن هدمتها 11 مرة في عام 2024، و11 مرة في عام 2023، و15 مرة في عام 2022، و14 مرة في عام 2021، في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية إلى الإحباط، واليأس، وتهجيرهم من أراضيهم.

والمرة الأولى التي هدمت فيها السلطات الإسرائيلية العراقيب كانت في يوم 27 تموز/ يوليو 2010، وهدمتها في المرة السابقة يوم 7 كانون الثاني/ يناير 2025.

وفي سياق متصل، تواصل السلطات الإسرائيلية هدم المنازل والمحلات التجارية والورش الصناعية في البلدات الفلسطينية في الداخل، بذريعة عدم الترخيص كما حصل في جديدة المكر، ويركا، والزرازير، وعكا، والناصرة، وأم الفحم، وشفا عمرو، وسخنين، وعين ماهل، ويافا، وكفر قاسم، وقلنسوة، وكفر ياسيف، وعرعرة، واللد، وحرفيش، وكفر قرع، وبلدات أخرى في منطقة النقب، وغيرها.

ـــــــ

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري: حماس تقيم نقطة تفتيش جنوب قطاع غزة لهذا السبب..

سموتريتش يتخذ خطوة جديدة بخصوص الانسحاب من حكومة نتنياهو

قناة عبرية: الجنود الإسرائيليين غادروا محور نتساريم وهم يذرفون الدموع

جنرالٌ إسرائيليٌّ رفيعٌ : المُهرِّبون يستعملون المُسيّرات و(حماس) تُواصِل تهريب الأسلحة عبر الأنفاق من سيناء إلى قطاع غزة

ترامب:اعتقد ان السيسي سيستقبل الفلسطينيين من غزة وكذلك ملك الأردن

سرايا القدس تبث رسالة مصورة للأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود

رجال أمن شاركوا بحربي العراق وأفغانستان.. "يديعوت" تكشف آلية تفتيش مركبات الفلسطينيين العائدين إلى شمال غزة

الأخبار الرئيسية

UN71084764_250128-ME_ted_101605-37885_-a0229fbb-24e5-41cb-be71-5628a208a42f

لازريني لمجلس الأمن: تطبيق التشريع الإسرائيلي بشأن "الأونروا" سيكون كارثيا

20250128070030

"إسرائيل" تُمهل الأونروا 48 ساعة لإنهاء نشاطها وإخلاء منشآتها في القدس

alqassam-safqa-1-730x438

مفاوضات صعبة.. وفد من قادة حماس يلتقي مدير المخابرات المصرية

20250128063626

مبعوث ترامب يصل إسرائيل غداُ ويخطط لجولة في غزة

تحذيرات إسرائيلية من "ورطة كبيرة" بتصاعد أوامر اعتقال الجنود حول العالم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية