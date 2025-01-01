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الاحتلال يجبر المواطنين شرق مخيم جنين على إخلاء منازلهم

الثلاثاء 28 يناير 2025 07:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر المواطنين شرق مخيم جنين على إخلاء منازلهم



جنين/سما/

 أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، المواطنين عند مدخل مخيم جنين الشرقي، على إخلاء منازلهم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها.

وتواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب.

كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب.

ويواصل الاحتلال دفع تعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة إلى مدينة جنين ومخيمها، مع استمرار تحليق الطائرات المسيرة في سماء المخيم.

ولليوم الثامن على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، مخلّفا 16 شهيدا وعشرات الإصابات والاعتقالات، والإخلاء القسري للعائلات، فضلا عن تدمير 100 منزل وإحراقها داخل المخيم، في ظل استمرار عمليات التدمير الممنهج للبنية التحتية، ومنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الدخول إليه.

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